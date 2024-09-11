Из ушей двух пациенток подмосковной больницы вытащили тараканов

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Две женщины обратились с жалобами на проблемы со слухом в больницу города Видное Ленинского округа, у обеих пациенток причиной ухудшения здоровья стало заползшее в ухо насекомое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Первой пациенткой была 32-летняя женщина, которая пожаловалась на шумы и шевеление в левом ухе. Во время сна ей в слуховой проход заполз таракан, вытрясти его женщина не смогла.
Она добавила, слуховой проход и барабанная перепонка пациентки не повредились.
Второй пациенткой с той же проблемой стала 63-летняя женщина. Ей во время сна таракан заполз в правое ухо. Она пыталась вымыть оттуда насекомое при помощи перекиси водорода. Таракана женщина убила, но вынуть из уха не смогла и через сутки обратилась за квалифицированной медицинской помощью.
Врачи предупреждают, что при попадании в ухо инородного предмета или насекомого следует сразу обращаться к лору, потому что попытки решить проблему самостоятельно могут привести к потере слуха.
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«При осмотре мы обнаружили в ухе рыжего таракана. Извлекли его с помощью специальных щипцов, промыли ухо раствором антисептика и отпустили пациентку домой», — рассказала врач-оториноларинголог Елизавета Новцева.
Она добавила, слуховой проход и барабанная перепонка пациентки не повредились.
Второй пациенткой с той же проблемой стала 63-летняя женщина. Ей во время сна таракан заполз в правое ухо. Она пыталась вымыть оттуда насекомое при помощи перекиси водорода. Таракана женщина убила, но вынуть из уха не смогла и через сутки обратилась за квалифицированной медицинской помощью.
«Осмотр показал, что таракан присох к барабанной перепонке, что осложнило извлечение. Насекомое оставалось в ухе даже после многократного промывания тёплым физраствором. Пришлось удались таракана по частям при помощи аспиратора», — сообщил оториноларинголог Рауль Тен.Операция прошла успешно.
Врачи предупреждают, что при попадании в ухо инородного предмета или насекомого следует сразу обращаться к лору, потому что попытки решить проблему самостоятельно могут привести к потере слуха.
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Лев Каштанов