Врачи извлекли ленточного червя из позвоночника кузбассовца
Из позвоночника жителя Кемеровской области врачи извлекли ленточного червя, который прожил в его организме два года. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Кузбасса.
По данным VSE42.RU, все началось с болей в пояснице, которые со временем усилились, а мужчина практически утратил возможность нормально ходить. Врачи изначально подозревали раковую опухоль или поражение костей таза, однако биопсия не подтвердила диагноз. Тем временем боль стала невыносимой, и мужчину направили на операцию, во время которой хирурги поставили уже верный диагноз.
«В ходе операции врачи обнаружили в позвоночном канале целое скопление разных по размеру кист и увидели, что кость начала разрушаться под воздействием паразита», — сообщает «Сiбдепо».
Анализы показали, что мужчину атаковал эхинококк — ленточный червь. Случай оказался крайне редким, поскольку такие вредители селятся в легких или печени. На сегодняшний день пациенту назначили мощные лекарства, которые помогут ему выздороветь.