Врачи извлекли ленточного червя из позвоночника кузбассовца

09 июля 2026, 11:57

Фото: iStock/Gumpanat

Из позвоночника жителя Кемеровской области врачи извлекли ленточного червя, который прожил в его организме два года. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Кузбасса.





По данным VSE42.RU, все началось с болей в пояснице, которые со временем усилились, а мужчина практически утратил возможность нормально ходить. Врачи изначально подозревали раковую опухоль или поражение костей таза, однако биопсия не подтвердила диагноз. Тем временем боль стала невыносимой, и мужчину направили на операцию, во время которой хирурги поставили уже верный диагноз.





«В ходе операции врачи обнаружили в позвоночном канале целое скопление разных по размеру кист и увидели, что кость начала разрушаться под воздействием паразита», — сообщает «Сiбдепо».