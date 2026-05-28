Окулисты вытащили червя из глаза россиянки после укуса комара
В Орловской области офтальмологи удалили из глаза местной жительницы живого червя, попавшего туда после укуса комара. Пациентка пожаловалась на покраснение, зуд и ощущение инородного тела, сообщает телеграм-канал SHOT.
Женщина решила, что это воспаление, но врач обнаружил под веком паразита. Червя извлекли под местной анестезией.
Врачи поставили диагноз «дирофиляриоз» — заражение происходит через укус инфицированного комара. Чаще всего черви появляются в области глаз, реже — в легких. В группе риска рыбаки, охотники и люди, часто бывающие у болот и водоемов.
Подобный случай недавно произошел в Дагестане. Паразит полгода перемещался по телу местной жительницы. По словам девушки по имени Гид Суайба, заражение, предположительно, случилось после укусов комаров в болотистой местности — насекомое, занесенное из тропических стран, передало личинку.
