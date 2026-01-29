В Приморье в желудке пенсионерки нашли червяков длинной в четыре сантиметра
Врачи Приморского края обнаружили у 70-летней жительницы Владивостока паразитов длиной около 4 см. Об этом сообщает Осторожно Media.
Женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на сильные боли в животе. После осмотра терапевт направил пациентку на гастроскопию в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. В ходе обследования специалисты выявили анизакидоз — острое паразитарное заболевание, связанное с употреблением рыбы без достаточной термической обработки.
Как установили врачи, накануне пенсионерка употребляла слабосолёную сельдь, приобретённую у частных продавцов. К стенке её желудка присосались два паразита, которых удалили эндоскопически с помощью специальных щипцов. После процедуры состояние пациентки улучшилось, госпитализация не потребовалась.
Главный эндоскопист Приморского края Екатерина Кочергина отметила, что анизакидоз может приводить к тяжёлым осложнениям, включая перфорацию кишечника и перитонит. Медики напомнили, что личинки гельминтов не погибают при обычной засолке рыбы. Безопасность обеспечивают только промышленная заморозка и полноценная термическая обработка.
