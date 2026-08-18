Врачи назвали полезные фрукты при болезнях кишечника

18 августа 2026, 11:04

Гастроэнтеролог Джордж: яблоки полезны для людей с заболеваниями кишечника

Фото: iStock/Damian Lugowski

Гастроэнтеролог Наяна Джорж посоветовала людям с воспалительными заболеваниями кишечника включить в меню яблоки. Фрукт содержит антиоксиданты при невысокой калорийности, а яблочное пюре способно заменить сладкие десерты. Об этом сообщает Everyday Health.