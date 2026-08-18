Врачи назвали полезные фрукты при болезнях кишечника
Гастроэнтеролог Наяна Джорж посоветовала людям с воспалительными заболеваниями кишечника включить в меню яблоки. Фрукт содержит антиоксиданты при невысокой калорийности, а яблочное пюре способно заменить сладкие десерты. Об этом сообщает Everyday Health.
Врач отметила, что избыток сахара в рационе способен усиливать воспалительный процесс и повышать вероятность обострения. Яблоки помогут удовлетворить потребность в сладком без добавленного сахара.
Диетолог Адиана Кастро рекомендовала обратить внимание на груши. В них содержатся витамин C, калий и антиоксидантные соединения. Этот фрукт помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы и создает благоприятные условия для кишечной микрофлоры.
Эксперты включили в список полезных продуктов и клюкву. Ягода может снизить активность Helicobacter pylori — бактерии, связанной с воспалением слизистой желудка и рядом нарушений пищеварения.
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