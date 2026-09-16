Врачи назвали продукты, которые поддержат здоровье организма осенью

16 сентября 2026, 18:46

Дерматолог Котова: осенний ветер приводит к сухости кожи

Фото: iStock/chris-mueller

Осенний холод и ветер могут повредить открытые участки кожи из-за усиленного испарения влаги. Об этом предупредила дерматолог, косметолог Ирина Котова.





В беседе с RT эксперт посоветовала перед выходом на улицу наносить на лицо и руки питательный защитный крем с церамидами, липидами, аллантоином или витаминами.





«Плюс помогать коже изнутри, то есть пить достаточное количество жидкости, употреблять омега-3 либо различные растительные масла, животные масла. И следить за состоянием здоровья, потому что, например, дефицит железа, заболевания щитовидной железы тоже могут приводить к тому, что появляется сухость кожи», — пояснила Котова.

«Еще быстрее восстановиться помогут продукты с высоким содержанием белка, ведь именно он является одним из ключевых строительных материалов. Поэтому ставку следует делать на творог, яйца, сыр, грудку индейки и курицы. Из последних, кстати, хорошо приготовить бульон, он легко усваивается», — отметила эксперт.