Врачи назвали продукты, которые поддержат здоровье организма осенью
Дерматолог Котова: осенний ветер приводит к сухости кожи
Осенний холод и ветер могут повредить открытые участки кожи из-за усиленного испарения влаги. Об этом предупредила дерматолог, косметолог Ирина Котова.
В беседе с RT эксперт посоветовала перед выходом на улицу наносить на лицо и руки питательный защитный крем с церамидами, липидами, аллантоином или витаминами.
«Плюс помогать коже изнутри, то есть пить достаточное количество жидкости, употреблять омега-3 либо различные растительные масла, животные масла. И следить за состоянием здоровья, потому что, например, дефицит железа, заболевания щитовидной железы тоже могут приводить к тому, что появляется сухость кожи», — пояснила Котова.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 отметила, что при ОРВИ быстрее помогут восстановиться кефир, луковая шелуха, овсяная и гречневая каши. По её словам, во время болезни стоит отказаться от жирной пищи, сократить количество соли и сахара.
«Еще быстрее восстановиться помогут продукты с высоким содержанием белка, ведь именно он является одним из ключевых строительных материалов. Поэтому ставку следует делать на творог, яйца, сыр, грудку индейки и курицы. Из последних, кстати, хорошо приготовить бульон, он легко усваивается», — отметила эксперт.
В бульон или чай можно добавить шелуху красного лука. В ней содержится много кверцетина, который обладает мощным противовоспалительным эффектом. При этом кисломолочные продукты помогут поддержать кишечник, в котором сосредоточено около 80% клеток иммунной системы, заключила Соломатина.