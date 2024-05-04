Врачи оставили Куклачева в больнице до конца майских праздников

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Врачи приняли решение оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в больнице до конца майских праздников.
Об этом 4 мая заявила представитель артиста Ольга Кардокене в интервью РИА Новости.
Она также уточнила, что на реабилитацию в санаторий артист поедет позже, «не сразу после выписки».
По словам представительницы Куклачева, родные посетят его в больнице во время праздника Пасхи.
На концерте «Самый добрый клоун», который проходил 12 апреля в «Вегас сити холле» в честь юбилея артиста, Куклачеву стало плохо, его увезли на скорой с жалобами на сердце. Предварительно сообщалось, что врачи планируют выписку из больницы к Пасхе, 5 мая.
Читайте также:
Куклачев с трудом дышит после инфаркта
«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта
Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт
«Решили оставить до конца праздников. Примерно до 13 мая. Вообще ожидалось, что сейчас выпишут, но слабенький... Он бодрый, но если поактивничает минут 15-20, то устает. Он просился, конечно, вчера выписываться, еле уговорили», — сказала Ольга.
Она также уточнила, что на реабилитацию в санаторий артист поедет позже, «не сразу после выписки».
По словам представительницы Куклачева, родные посетят его в больнице во время праздника Пасхи.
На концерте «Самый добрый клоун», который проходил 12 апреля в «Вегас сити холле» в честь юбилея артиста, Куклачеву стало плохо, его увезли на скорой с жалобами на сердце. Предварительно сообщалось, что врачи планируют выписку из больницы к Пасхе, 5 мая.
Читайте также:
Куклачев с трудом дышит после инфаркта
«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта
Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт
Артем Кузьмин