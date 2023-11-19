Врачи попросили Путина освободить Скочиленко

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Группа врачей направила открытое обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о свободе для петербургской художницы Александры Скочиленко, осужденной и содержащейся в колонии. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В письме, подписанном 247 медиками, утверждается, что у женщины диагностированы серьезные хронические заболевания: порок сердца, психические расстройства и непереносимость глютена.
Врачи считают, что нахождение художницы в колонии может привести к ухудшению ее здоровья.
Медики также выразили свое несогласие с «особенной несправедливостью» приговора Скочиленко, особенно на фоне освобождения из-под стражи заключенных, совершивших тяжкие преступления.
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Артем Кузьмин