Врачи рассказали на форуме Reddit про самые страшные случаи на работе

04 августа 2026, 16:57

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Пользователи профессиональных медицинских сообществ рассказали о самых тяжелых и травматичных случаях за время своей работы. Истории, опубликованные на платформе Reddit в разделе AskReddit, вызвали широкий резонанс у читателей.





Один из врачей-акушеров описал драматическую ситуацию. Она произошла в родильном отделении.





«Примерно на 32-й неделе у матери случилась остановка сердца, и пришлось извлекать ребенка, параллельно делая искусственное дыхание. К сожалению, оба не выжили», — говорится в сообщении.

«Он не выжил, угасал очень медленно. Максимальная вентиляционная поддержка легких, пневмотораксы, превратившиеся в бронхоплевральные свищи, четыре трубки, установленные в грудную клетку, из которых шумно выходил воздух. Жена все время сидела за стеклом возле его палаты в инвалидном кресле и наблюдала, как ничего ему не помогает», — написал пользователь.

«Я поделился своей тревогой с ее врачом, который затем придумал какой-то предлог, чтобы поговорить с пациенткой наедине, и уговорил ее принять помощь. Оказалось, что она стала жертвой торговли людьми», — рассказал медик.