Врачи рассказали на форуме Reddit про самые страшные случаи на работе
Пользователи профессиональных медицинских сообществ рассказали о самых тяжелых и травматичных случаях за время своей работы. Истории, опубликованные на платформе Reddit в разделе AskReddit, вызвали широкий резонанс у читателей.
Один из врачей-акушеров описал драматическую ситуацию. Она произошла в родильном отделении.
«Примерно на 32-й неделе у матери случилась остановка сердца, и пришлось извлекать ребенка, параллельно делая искусственное дыхание. К сожалению, оба не выжили», — говорится в сообщении.
Другой доктор поделился историей о супружеской паре, заразившейся коронавирусом после собственной свадьбы. Молодожены старались соблюдать все ограничения, однако инфекция поразила обоих. Всё это время супруга находилась за стеклом реанимационной палаты в инвалидном кресле, наблюдая за безуспешными попытками медиков спасти его жизнь.
«Он не выжил, угасал очень медленно. Максимальная вентиляционная поддержка легких, пневмотораксы, превратившиеся в бронхоплевральные свищи, четыре трубки, установленные в грудную клетку, из которых шумно выходил воздух. Жена все время сидела за стеклом возле его палаты в инвалидном кресле и наблюдала, как ничего ему не помогает», — написал пользователь.
Особо примечательным стал случай в отделении неотложной помощи. К врачам поступила девушка с тяжелой травмой лица в сопровождении мужчины, чье поведение и внешний вид вызвали подозрения у персонала.
«Я поделился своей тревогой с ее врачом, который затем придумал какой-то предлог, чтобы поговорить с пациенткой наедине, и уговорил ее принять помощь. Оказалось, что она стала жертвой торговли людьми», — рассказал медик.