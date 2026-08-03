В Сургуте врачи спасли годовалого ребёнка, проглотившего 32 магнитных шарика
Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте провели операцию годовалому пациенту, который проглотил 32 магнитных шарика. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Ребёнок поступил в больницу в экстренном порядке после двух дней рвоты. Медики перевели его из инфекционного отделения, когда рентгенологическое обследование выявило кишечную непроходимость и инородные тела в кишечнике.
Хирурги приняли решение об операции. Магниты притянулись друг к другу через стенки кишечника и образовали восемь перфораций. Через эти отверстия содержимое кишечника попало в брюшную полость и вызвало сильное воспаление. Врачи извлекли все 32 шарика диаметром около пяти мм и ушили повреждения.
После вмешательства маленький пациент прошёл курс лечения в реанимации, где получал внутривенное питание и препараты для восстановления кишечника. Состояние малыша стабилизировалось, его выписали из больницы, жизни ничего не угрожает.
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