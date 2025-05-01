Дептранс попросил москвичей не ездить на летней резине из-за непогоды

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Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды. Соответствующее сообщение появилось в Телеграм-канале ведомства.
«ЦОДД: Синоптики прогнозируют снег с дождем — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт», — обратили внимание представители ведомства.
Согласно прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в столице пойдут снег и дождь, а также начнется сильный ветер до 15 метров в секунду
В Дептрансе подчеркнули, что за ситуацией на дороге постоянно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
Ранее эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев сообщил, что перед поездкой на дачу на автомобиле следует осмотреть основные детали машины: двигатель, коробку передач, тормоза, подвеску и электрику. Необходимо убедиться, исправно ли работают все компоненты автомобиля и нет ли посторонних шумов.
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