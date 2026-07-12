Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому стандарту
В России врачи скорой помощи начнут работать по-новому уже с 1 сентября. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Согласно обновленным правилам, сотрудники медбригады смогут оказывать медицинскую помощь вне медицинских учреждений в чрезвычайных ситуациях. Этот стандарт соответствует текущей практике работы скорой помощи, но также расширяет круг профессиональных компетенций врачей, подчеркнул Власов.
С осени функционал врача скорой помощи в чрезвычайных ситуациях станет более обширным. Он будет включать не только оказание экстренной помощи и транспортировку пациентов в стационар, но и быстрое принятие сложных клинических решений, проведение объективной оценки состояния человека. Также медики будут определять дальнейшую тактику лечения и маршрутизацию, следуя современным клиническим рекомендациям. По сути, речь идет о подготовке врачей скорой помощи как специалистов высшего уровня, подытожил Власов.
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