Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона

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Вторая половина августа — это всегда переходный сезон, и здесь нас подстерегают различные простудные сезонные заболевания. Врачи рекомендуют употреблять больше витамина С, который в больших количествах содержится в лимоне. И, кажется, что у этого кислого плода практически нет минусов, однако так ли это на самом деле?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что у лимона есть ряд преимуществ, среди которых, конечно же, наличие витамина С.
Она добавила, что наличие витамина С очень благотворно влияет на наш организм, однако его нужно получать именно из свежих плодов.
По ее словам, органические кислоты, которые содержатся в лимоне, стимулируют пищеварение, усиливают выработку желудочного сока, помогают переваривать тяжелую пищу, например, мясо.
Также лимон лимон применяется в практике по снижению веса и может быть частью рациона человека с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся пищевые волокна, которые влияют на ЖКТ, дают чувство сытости, являются профилактикой запоров.
Минусы, по мнению Нурии Диановой, тоже имеются, и их нельзя не брать во внимание.
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«В нем высокое содержание витамина С, есть витамины группы Б и группы А, витамин Е, железо, фосфор, калий и другие ценные вещества. Что его отличает от другой линейки цитрусовых — наличие органических кислот, в том числе лимонной – ее от 2 до 5 процентов. Мы также знаем, что в лимоне есть клетчатка и антиоксиданты. Еще этот желтый плод относится к низкокалорийным продуктам, примерно 25-29 килокалорий на 100 грамм продукта», — рассказал эксперт.
Она добавила, что наличие витамина С очень благотворно влияет на наш организм, однако его нужно получать именно из свежих плодов.
«Это помогает укреплять нашу иммунную систему, повышает сопротивляемость организма инфекциям, влияет на омоложение и все процессы старения, помогает в борьбе с со свободными радикалами, то есть с перекисным окислением липидов. В нем есть антиоксиданты, которые в целом делают наш организм более здоровым, влияют на сосудистую стенку и биохимические реакции», — объяснила врач.
По ее словам, органические кислоты, которые содержатся в лимоне, стимулируют пищеварение, усиливают выработку желудочного сока, помогают переваривать тяжелую пищу, например, мясо.
Также лимон лимон применяется в практике по снижению веса и может быть частью рациона человека с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся пищевые волокна, которые влияют на ЖКТ, дают чувство сытости, являются профилактикой запоров.
«Если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, то в лимоне наблюдается сочетание витамина С с калием, а это оказывает благоприятное влияние на артериальное давление, уровень холестерина и в целом на сосудистую стенку. На основе лимонной кислоты созданы серьезные препараты, которые позволяют растворять камни в почках. Лимон может быть частью диетотерапии с мочекаменной болезнь», — отметила диетолог.
Минусы, по мнению Нурии Диановой, тоже имеются, и их нельзя не брать во внимание.
«Начинаем с ротовой полости: разрушается зубная эмаль, что приводит к повышенной чувствительности, отложению зубного камня и прочим неприятностям, нужно после употребления ополаскивать рот. Еще, конечно, бывают аллергические реакции, но люди про это знают, как правило. Ну и все-таки не всем нужно употреблять лимон в том числе из-за того, что он может вызвать изжогу и усугубить симптомы функциональной диспепсии и эрозивно-язвенных заболеваний желудка», — подчеркнула гастроэнтеролог.
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Анастасия Бондарева