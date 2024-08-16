Озвучена опасность дыни для человека

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Гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что дыня может быть вредна для ЖКТ, поскольку мешает нормальному перевариванию пищи.
«Дыня не подвергается ферментации в желудке, а только в тонком кишечнике. Она «тащит» за собой продукты, съеденные до нее, так как в желудке она не задерживается. Это приводит к вздутию, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сухорукова.
Кроме этого, по её словам, дыня может спровоцировать инсулиновый скачок.
Ранее ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов заявлял, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.
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