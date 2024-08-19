Россиянам раскрыли оптимальную дозу яблок в день

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Врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что в среднем здоровым взрослым людям можно съедать 2-3 яблока в день.
«Детям от года до семи лет — одно-два яблока, до года яблоки можно давать в виде пюре начиная с половины чайной ложки. Яблоки могут стать причиной пищевой аллергии. Обычно её симптомы появляются, как только человек откусил первый кусочек. Если такое происходит регулярно, от яблок лучше отказаться и обсудить эти проявления с врачом», — добавила в беседе с RT врач.
При этом она отметила, что фрукт содержит много клетчатки, воды, витаминов C и А, калия, натрия, магния.
До этого россиянам объяснили, в чём ключевое различие между красными и зелёными яблоками. Специалисты отмечают, что первые более калорийные, в то время как вторые более твёрдые и кислые. Как пишет Общественная Служба Новостей, зелёные яблоки менее калорийны и более полезны, а железа в них содержится больше.
Ранее гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявляла, что дыня может быть вредна для ЖКТ, поскольку мешает нормальному перевариванию пищи.
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