«Временные трудности»: президент Йемена прокомментировал блокировку RT на Западе
Президент Йемена Рашад аль-Алими: блокировка RT на Западе — временные трудности
Президент Йемена Рашад аль-Алими заявил в интервью RT, что блокировка канала на Западе является временными трудностями, которые будут преодолены.
«Я думаю, что это временные трудности, которые будут преодолены. Люди смогли преодолеть даже холодную войну, и я уверен, что цивилизованный и свободный мир — в целом тот, который верит в свободу, справедливость и равенство, — преодолеет такие проблемы», — заявил Рашад аль-Алими.
Кроме того, он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем RT будет вещать повсюду.
Президент Йемена также поздравил телеканал с 20-летием вещания и обратил внимание на то, что именно RT смог показать миру важную роль РФ на международном уровне.