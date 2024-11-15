Временное пребывание украинцев в РФ могут ограничить до конца марта 2025 года

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Временное пребывание украинцев, а также их право на работу в РФ может быть ограничено до конца марта грядущего года, следует из проекта, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — гласит документ.Подчеркивается, что среди условий для этого: медобследование на наркотики, инфекции и ВИЧ, а также обязательная дактилоскопия.
До указанной даты, уточняет проект, временно пребывающие в РФ украинцы могут работать. При этом им также необходимо пройти медобследование, дактилоскопию и фотографирование.
Указ, если он вступит в силу, не распространится на украинцев, которые освободились из мест лишения свободы, а также создающих угрозу нацбезопасности РФ или предоставивших о себе недостоверные сведения.
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Никита Кротов