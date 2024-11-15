Авиация Израиля уничтожила многоэтажку в пригороде Бейрута

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Многоэтажку в южном пригороде Бейрута уничтожили в результате авиаудара израильские военные, пишет РИА Новости, ссылаясь на очевидцев. Инцидент произошел в Тайуни.
«Мощная ракета ударила у основания здания на Тайуни, и оно полностью рухнуло», — сказано в публикации.До этого представитель израильской армии предупреждал о запланированной атаке на районы Бурдж-аль-Бараджне и Гхбейри.
С начала октября военнослужащие Израиля проводят операцию против шиитской группировки «Хезболлах» на юге Ливана.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что министр Израиля по стратегическому планированию Рон Дермер проинформировал будущего президента США Дональда Трампа о намерениях ускорить достижение консенсуса о завершении боевых действий в Ливане.
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