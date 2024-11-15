Россия ввела запрет на экспорт обогащенного урана в США

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Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США за некоторым исключением. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Исключения будут составлять, как отмечается, поставки по разовым лицензиям, которые одобрит Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
«Постановление об этом подписано. Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», — сказано в сообщении.В пресс-службе подчеркнули, что решение об ограничении на поставки урана в США было принято по указанию президента России Владимира Путина.
Ранее Владимир Путин выступил с предложением ввести ограничения на экспорт ряда видов стратегически важного сырья в ответ на схожие запреты со стороны Запада.
«Вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок. К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях? <...> Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», — предлагал он.Читайте также:
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