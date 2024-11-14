«Время героев»: новый набор для участников СВО и ветеранов

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С 15 ноября стартует дополнительный набор на кадровую программу «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. По его словам, решение о новом наборе было принято на последнем заседании Общественного совета программы «Время героев».
Претендовать на участие могут те, кто показал высокие результаты на весеннем отборе 2024 года, но не вошел в число 83 отобранных. Кроме того, набор открыт для успешно прошедших тестирование на дистанционной платформе, а также тех, кто получил лучшие оценки на дистанционной программе обучения Президентской академии.
Комиссаров подчеркнул, что возможность подать заявку также предоставляется тем, кто не успел сделать это ранее.
Прием заявок будет идти с 15 ноября по 15 января на сайте программы, и уже к маю 2025 года подведут итоги набора. После этого начнется обучение второго потока участников программы «Время героев».
Президент России Владимир Путин впервые анонсировал программу «Время героев» 29 февраля в послании Федеральному собранию, отметив, что идея проекта возникла после встречи со студентами – участниками СВО. Программа направлена на поддержку ветеранов и участников боевых действий на Украине.
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Комиссаров подчеркнул, что возможность подать заявку также предоставляется тем, кто не успел сделать это ранее.
Прием заявок будет идти с 15 ноября по 15 января на сайте программы, и уже к маю 2025 года подведут итоги набора. После этого начнется обучение второго потока участников программы «Время героев».
Президент России Владимир Путин впервые анонсировал программу «Время героев» 29 февраля в послании Федеральному собранию, отметив, что идея проекта возникла после встречи со студентами – участниками СВО. Программа направлена на поддержку ветеранов и участников боевых действий на Украине.
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Мария Моисеева