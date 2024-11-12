«Решил, что поеду на СВО»: депутат Госдумы бросил пост и ушел на фронт после слов раненого военного, что сказал боец

Евгений Первышов (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов оставил свой пост и отправился в зону проведения спецоперации. Примечательно, что он принял это решение после беседы с раненым российским солдатом. О чем боец ВС РФ говорил с депутатом в материале «Радио 1».
Предложение возглавить Тамбовскую область
4 ноября Владимир Путин подписал Указ «Об исполняющем обязанности Главы Тамбовской области». На должность назначен бывший мэр Краснодара, ветеран спецоперации Евгений Первышов. В интервью «Комсомольской правде» вновь назначенный глава области рассказал, что предложение от Президента было неожиданным и до самой встречи с Владимиром Путиным он не догадывался, для чего его пригласили в Кремль.
Первышов рассказал о семье в Краснодаре
Евгений Первышов родом из Краснодарского края, политик учился и долгое время работал в этом регионе. Семьей обзавёлся там же. Новость о назначении политик сообщил родным по телефону.
«С мамой я сам разговаривал. Отца у меня уже давно нет, а мама жива-здорова, слава Богу. Конечно, переживает. Напутствовала на добрые дела, которые надо будет сделать на новой работе», – говорит Первышов.
К переезду из Краснодара начинает готовиться его семья: супруга и четверо детей.
Из депутатов — в окопы
Когда началась мобилизация, Евгения Первышова от Госдумы отправили в Ростов, в рамках визита он посетил один из военных госпиталей.
«Там я услышал от одного солдата: «Мы прошли бои, нас, пожалуйста, не забудьте. Не забудьте о том, что мы есть». Мы вышли на улицу и я говорю – у меня нет слов, наверное, я сейчас буду разговаривать с руководством партии, Госдумы, подпишу контракт и поеду на СВО», – вспоминает Врио губернатора.
После этого политик заключил контракт с Министерством обороны и в общей сложности провел на СВО 10 месяцев. По мнению Первышова, защищать Родину — это долг всех мужчин.
Планы на работу в Тамбовской области
Врио губернатора региона планирует продолжить работу без каких-либо кардинальных мер. В планах познакомиться с жителями, с сотрудниками администрации, а после — сделать выводы, чтобы наладить работу.
Программа «Время героев»
Евгений Алексеевич планирует поддерживать ребят, которые уже закреплены за территорией Тамбовской области по программе «Время героев».
«И, может, похожие курсы введем в области, чтобы из участников СВО, которые вернулись домой, тоже подбирать ребят, желающих работать в органах самоуправления либо в госструктурах», — заключил собеседник.
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