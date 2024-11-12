«Решил, что поеду на СВО»: депутат Госдумы бросил пост и ушел на фронт после слов раненого военного, что сказал боец

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов оставил свой пост и отправился в зону проведения спецоперации. Примечательно, что он принял это решение после беседы с раненым российским солдатом. О чем боец ВС РФ говорил с депутатом в материале «Радио 1».