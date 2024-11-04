Врио губернатора Тамбовской области Первышов назвал дату прибытия в регион

Евгений Первышов (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что собирается посетить регион в среду, 6 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
«В ближайшее время [приеду в Тамбовскую область]. Думаю, что это произойдет буквально через день. Завтра день на сборы», — заявил он ТАСС.Он отметил, что сначала намерен ознакомиться с регионом, встретиться с активом, местными жителями, а также властями и депутатами региона. Первышов добавил, что будет опираться на команду, которая работает и будет продолжать работать.
«Дальше будем смотреть по ситуации», — уточнил он.Ранее Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак