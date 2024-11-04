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Врио губернатора Тамбовской области Первышов назвал дату прибытия в регион

Врио главы Тамбовской области Первышов собирается посетить регион 6 ноября
Евгений Первышов (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Евгений Первышов (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что собирается посетить регион в среду, 6 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
«В ближайшее время [приеду в Тамбовскую область]. Думаю, что это произойдет буквально через день. Завтра день на сборы», — заявил он ТАСС.
Он отметил, что сначала намерен ознакомиться с регионом, встретиться с активом, местными жителями, а также властями и депутатами региона. Первышов добавил, что будет опираться на команду, которая работает и будет продолжать работать.



«Дальше будем смотреть по ситуации», — уточнил он.
Ранее Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#регионы
Глава Таганрога Камбулова: жителям города нужно готовиться к эвакуации из-за непогоды
04 ноября 2024, 23:35

Фото: iStock/Neil Bussey

В Таганроге жители ряда районов должны быть готовы к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что сильный ветер вызвал повышение уровня воды. Она порекомендовала жителям заранее защитить имущество и быть готовыми покинуть дома при необходимости.

Сотрудники управления защиты ЧС уже обходят дома в опасных зонах, а мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды. Спасатели работают круглосуточно, они оснащены мотопомпами и насосами.

Ранее власти предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области с 2 ноября: в некоторых районах ожидаются снег, гололедица и сильный ветер, особенно в северной и восточной части региона. В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжается подъем воды, что угрожает населенным пунктам, включая Таганрог и Азов.

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#имущество
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#снег
#наводнение
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«Это для чего делается?»: Симоньян высказалась о ЕГЭ
Симоньян назвала текущую систему ЕГЭ издевательством над россиянами
04 ноября 2024, 20:16

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Текущая система ЕГЭ доказывает издевательство над россиянами, заявила главред RT Маргарита Симоньян в рамках сочинского марафона «Знание. Первые».
Журналистка подчеркнула, что экзаменационные вопросы, имеющиеся в ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой.

«Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой… Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ - это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — ответила Симоньян на вопрос школьницы, нужна ли в РФ такая система.

Симоньян резюмировала, что дети учатся одному, в то время как отвечать на экзамене приходится на другое. Кроме того, по словам журналистки, есть предметы, не укладываемые в формат экзамена. Например, литература.

«Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?» — вопросила она.

Ранее сообщалось о минимальных баллах ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Данные опубликованы Минпросвещения.

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#мир
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#россияне
#егэ
#маргарита симоньян
#новости
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Открытый патриотический фестиваль «Свой герой» прошел в Подмосковье
04 ноября 2024, 17:56

Патриотический фестиваль «Свой герой» (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье состоялся межрегиональный Открытый патриотический фестиваль «Свой герой», проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В мероприятии участвовали свыше тысячи человек из Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Главной темой события стали подвиги воинов СССР и России, защитивших страну, товарищей и народ ценой собственной жизни. Показать их нужно было через картины, фотографии и творческие номера.

Торжество началось с выступления хора Сретенского монастыря, который исполнил гимн фонда «Защитники Отечества», а закрылось мероприятие выступлением заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.

«Культура во все времена объединяла людей. Творчество, культурное наследие, искусство прошло с нами даже через самые сложные моменты в истории. Сейчас, как никогда, нам важно чувствовать единство, поддержку, сплоченность. Фестиваль объединил талантливых людей, в том числе, авторов, которые прошли через СВО и сегодня представляют свое творчество. Культура не только переносит нас в уникальный мир искусства, но и поднимает дух, делая нас сильнее», — сказал замминистра культуры Подмосковья Олег Дядьков.

Фестиваль организован филиалом Фонда «Защитники отечества» в МО, Министерством культуры и туризма Подмосковья, администрацией Красногорска и благотворительным фондом «Восход надежды».

В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства.

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#мир
#россия
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#патриотизм
#новости
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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки
04 ноября 2024, 16:01

Фото: iStock/Zhang Shu

Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни. При их выявлении ребенок изолируется от других детей до выздоровления.

Согласно информации ведомства, чтобы избежать распространения вируса принимаются специальные меры.

Ранее стало известно о том, что в российских регионах массово фиксируются жалобы на вирус Коксаки в детских учреждениях. О случаях заболевания сообщалось в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#заболевания
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На Украине забили тревогу из-за возможной катастрофы зимой
Express: на Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки
04 ноября 2024, 15:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки. Об этом информирует британское издание Express.
В материале газеты приводятся слова председателя подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, которая заявила, что энергетическая ситуация в стране является критической. Она также выразила надежду на то, что западные союзники в кратчайшие сроки помогут Киеву.

Ранее сообщалось, что украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, с марта этого года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.

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#электричество
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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
04 ноября 2024, 14:06

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.
Вместе с российским лидером цветы к памятнику возложили главы традиционных конфессий, а также представители общественных, ветеранских и молодежных организаций. Согласно информации Кремля, в этот день Владимир Путин также посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства, празднование которого связано с избавлением Москвы от польских интервентов в 1612 году. Также сегодня Русская православная церковь отмечает День Казанской иконы Божией Матери.

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#4 ноября
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Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой
04 ноября 2024, 13:15

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс скончался в возрасте 91 года. Об этом информирует телеканал ABC News.
«И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда», - говорится в заявлении семьи Джонса.

Согласно информации источника, Джонс умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Напомним, известный продюсер работал со многими музыкантами, включая Фрэнка Синатру и Рея Чарльза. Джонс также принимал участие в записи одного из наиболее известных альбомов Майкла Джексона «Thriller».

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#смерть
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Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства
04 ноября 2024, 11:05

Фото: iStock/rarrarorro

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующее поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Воробьёв отметил, что Россия является многонациональным государством, где люди разных культур и традиций живут вместе. По словам главы региона, именно это единство делает страну сильнее.

«Сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными испытаниями, жители Подмосковья и других регионов, независимо от веры и национальности, объединяются для защиты интересов нашей Родины», — подчеркнул губернатор.

Воробьёв добавил, что вместе россияне строят прочное будущее для следующих поколений. В своем поздравлении глава Подмосковья также пожелал всем благополучия и процветания.

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Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах
04 ноября 2024, 10:09

Фото: iStock/thebaikers

Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Родители заболевших обеспокоены, что инфекцию могли завезти россияне, которые вернулись из Турции. Уточняется, что в одном из садиков во Владимире с вирусом в группу привели ребёнка, после чего все дети начали болеть по очереди. В результате заразились более 20 воспитанников. Среди симптомов у детей обнаружили язвы во рту и сыпь на теле.



О подобных случаях сообщают и жители Краснодарского края. Согласно информации источника, в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.

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