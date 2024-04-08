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ВС Армении откажутся от восклицания «Ура»

МО Армении: привычное восклицание «Ура» в армии заменят на «Кецце»
08 апреля 2024, 14:38
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Министерство обороны Армении сообщило, что оставшееся с советских времён восклицание «Ура» в вооружённых силах страны будет заменено на «Кецце», что в переводе с армянского означает «Да здравствует». Соответствующие изменения будут внесены в новый армейский устав.
Отмечается, что переход к новому уставу будет производиться в рамках общих реформ в армянской армии.

В настоящее время окончательный вариант устава пока не подготовлен, однако ряд его деталей известен уже сейчас. Так, будет введено слово «Кецце» вместо «Ура» во время поздравления командира.



При этом менять выражения «Так точно» и «Никак нет» не планируется.

В армянском оборонном ведомстве добавили, что перед ними не стоит задача адаптации устава к какой-либо модели армий других стран.

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#армения
#военные
#армия
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Строители сообщили о ходе возведения путепровода у ж/д платформы Аникеевка
08 апреля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство автомобильного путепровода ведётся в районе железнодорожной платформы Аникеевка в городском округе Красногорск, работы были начаты в октября 2022 года, в настоящее время строительная готовность дорожного объекта превысила 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Новый путепровод позволит автомобилистам сэкономит время, которое они сегодня теряют на одноуровневом переезде. Протяжённость двухполосного путепровода над МЦД-3 составит около полутора километров», — говорится в сообщении.
Путепровод соединит Аникеевку, «перерезанную» железной дорогой, и позволит автомобилистам доезжать до Волоколамского шоссе и Нахабина за 15-20 минут — в два раза быстрее, чем сейчас.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

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#красногорск
#главгосстройнадзор мо
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С начала года в поездах ЦППК перевезли 18 тысяч велосипедов
08 апреля 2024, 15:34

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК успели с начала года перевезти с собой в поездах более 18 тысяч велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Больше всего велосипедов провозили на Ярославском направлении – 3,8 тыс. раз. Возить их бесплатно можно ежедневно с 11 до 16, а также с 21 до 6 часов. В остальное время стоимость билета составляет 60 рублей при дальности поездки до 100 км и 120 рублей – если дальность превышает 100 км», – говорится в сообщении.
В ЦППК напомнили, что для тех, кто часто путешествует с велосипедом, действует специальная услуга «Велоопция». Узнать о ней подробнее можно по ссылке.

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#транспорт
#железная дорога
#велосипед
#подмосковье
#московская область
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Первый пуск ракеты «Ангара» состоится 9 апреля
«Роскосмос»: госкомиссия дала разрешение на первый пуск «Ангары» 9 апреля
08 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Госкомиссия дала разрешение на первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Отмечается, что запуск ракеты состоится во вторник, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. По данным циклограммы полёта, отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени ракеты произойдёт через 12 минут 26 секунд после запуска.

«Ангару» вывезли на стартовый комплекс для первого пуска 26 марта. Она стартует с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой.

На данный момент, состоялись три пуска лёгкой и три пуска тяжёлой «Ангары». Все они состоялись на космодроме Плесецк в Архангельской области. Первый запуск был осуществлён в иле 2014 года.

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#космос
#ракета
#роскосмос
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СК получил значимые данные о причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокусе»
RT: У СК РФ есть значимые данные о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
08 апреля 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

У Следственного комитета России есть значимая информация о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», пишет RT.
«СК получил значимые данные о связи обвиняемых в причастности к теракту в «Крокусе» с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении со ссылкой на ведомство.

Там отмечается, что сегодня по уголовному делу установлены 11 лиц, которые причастны к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин назвал террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками. Подробнее в материале «Радио 1».

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#крокус сити холл
#ск рф
#украина
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Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются гроза и дождь
08 апреля 2024, 15:16

Фото: iStock/4u4me

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о грозе с дождём в Москве.
«Во вторник в течение дня в городе возможен дождь от небольшого до умеренного. Также не исключена вероятность грозы. Поэтому без зонта из дома лучше не выходить», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном небольшой дожде в столице уже сегодня.

«Днём в Москве температура будет подниматься до 21°С, по области до 22°С. Ветер сегодня юго-западный. Завтра в Москве облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днём будет 19-21°С. Ветер будет западный. В среду без осадков, погода с прояснениями, температура ночью 8-10°С, днём до 21-23°С, по области 17-23°С», — добавил в беседе с RT Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что на этой неделе в Москве ожидается возвращение тёплой весенней погоды.

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#погода
#температура
#москва
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«Ъ»: Трудовая миграция не решит проблемы рынка труда России
08 апреля 2024, 15:15

Фото: iStock/Naeblys

Уровень безработицы в России в феврале 2024 года вновь обновил исторический минимум — 2,8%, следует из данных Росстата.
Аналитики активно заявляют о неизменно высокой напряжённости на рынке труда, что заставляет Центробанк сохранять жёсткой денежную политику и выступает одним из базовых ограничений для расширения экономической активности в ближайшие 10 лет. При этом трудовая миграция не способна решить эту проблему.

Согласно данным Минэкономики, число занятых в экономике в феврале составило 73,8 миллионов человек, а число безработных остановилось на отметке 2,1 миллиона человек, показав сокращение показателей на 20% за год.

Аналитики Telegram-канала «Твёрдые цифры» утверждают, опираясь на актуальные данные, что сегодня свободная рабочая сила отсутствует. Разница между рабочей силой и потребностях в работниках стала нулевой.

Они утверждают, что даже активная трудовая миграция не исправит сложившуюся ситуацию. Так, увеличение общей численности занятых на 1-2 п.п. не компенсирует потери в рабочей силе, которая будет фиксироваться в течение ближайших десятилетий.

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#рынок труда
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Строительная готовность дома для переселенцев в Ликино-Дулёве достигла 87%
08 апреля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Четырёхэтажный дом с квартирами для 125 переселенцев из аварийного жилья возводят на Октябрьской улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 87%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас рабочие на объекте монтируют фасад и ведут пуско-наладочные работы», — отмечается в сообщении.
В новый дом переедут 46 семей переселенцев из аварийного жилья, расположенного по следующим адресам в Ликино-Дулёве: дома №№4 и 5 по Комсомольской улице, дом №39 по Советской улице и дом №11 по улице 30 лет ВЛКСМ.

Новостройку планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале текущего года, так что уже этим летом переселенцы смогут отпраздновать новоселье.

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Лукашенко: мы делаем все, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны
Лукашенко заявил, что пока Белоруссию удается уберечь от горячей войны
08 апреля 2024, 15:08

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока страну удается уберечь от горячей войны, пишет БелТа.
По его словам, оппозиция, покинувшая страну, стремится разжечь вооруженный конфликт и «позвать» на территорию республики иностранные войска.

Он отмечает, что сегодня идет прежде всего информационная война. Некие кураторы призывают «беглых» оппозиционеров к организации в Белоруссии «чего-то погорячее», в том числе терактов.

Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти предпринимают все необходимые меры, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить страну от потенциальных угроз.

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#белоруссия
#владимир путин
#александр лукашенко
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Глава АИДТ Ветров предложил возродить профраспределение выпускников
08 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/fizkes

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил вернуться к советскому опыту профессионального распределения выпускников средних и высших учебных заведений.
В частности, он уточнил, что для начала можно попробовать возродить такой опыт в самых важных сферах экономики. По его словам, такой механизм позволить и обеспечить необходимыми кадрами предприятия и производства, и помочь с трудоустройством молодым специалистам.

«Прошу оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений, а также внедрения процесса профессиональной ориентации учащихся старших классов школ», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

До этого президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об учреждении государственной награды для заслуженных профессиональных династий.

«Администрации президента РФ совместно с правительством рассмотреть вопрос об учреждении государственной награды для представителей заслуженных профессиональных династий», – приводит соответствующее сообщение АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что свыше 200 подмосковных предприятий представят вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

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