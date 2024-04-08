ВС Армении откажутся от восклицания «Ура»

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Министерство обороны Армении сообщило, что оставшееся с советских времён восклицание «Ура» в вооружённых силах страны будет заменено на «Кецце», что в переводе с армянского означает «Да здравствует». Соответствующие изменения будут внесены в новый армейский устав.
Отмечается, что переход к новому уставу будет производиться в рамках общих реформ в армянской армии.
В настоящее время окончательный вариант устава пока не подготовлен, однако ряд его деталей известен уже сейчас. Так, будет введено слово «Кецце» вместо «Ура» во время поздравления командира.
При этом менять выражения «Так точно» и «Никак нет» не планируется.
В армянском оборонном ведомстве добавили, что перед ними не стоит задача адаптации устава к какой-либо модели армий других стран.
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В настоящее время окончательный вариант устава пока не подготовлен, однако ряд его деталей известен уже сейчас. Так, будет введено слово «Кецце» вместо «Ура» во время поздравления командира.
При этом менять выражения «Так точно» и «Никак нет» не планируется.
В армянском оборонном ведомстве добавили, что перед ними не стоит задача адаптации устава к какой-либо модели армий других стран.
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Анастасия Чинкова