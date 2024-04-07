С Азербайджаном невозможно договориться, заявили в Армении

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян дал оценку процессу подписания мирного договора с Азербайджаном, передает Общественное телевидение Армении.
Министр подчеркнул, что искренне верит в то, что существует историческая возможность для установления прочного мира на Южном Кавказе. Он отметил, что Армения привержена мирной повестке.
Он добавил, что взаимное признание территориальной целостности и открытие линий связи являются спорными вопросами. Министр иностранных дел выразил надежду, что две страны в скором времени достигнут лучшего понимания по этим вопросам.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для войны.
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«По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия», – заявил глава МИД Армении.
Он добавил, что взаимное признание территориальной целостности и открытие линий связи являются спорными вопросами. Министр иностранных дел выразил надежду, что две страны в скором времени достигнут лучшего понимания по этим вопросам.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для войны.
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Александр Климов