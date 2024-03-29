Армения запретила показ программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

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Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Прежде сообщалось, что Армения намерена войти в ЕС и считает это правильным вариантом для страны. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян. Он обратил внимание на то, что Еревану нужно привести в соответствие ряд сфер, чтобы процедура вступления могла пройти беспрепятственно.
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Анастасия Хохлова