Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, рассказал, что Армения подверглась нападению внешних недемократических сил, которые несут угрозу демократии, территориальной целостности и безопасности республики. Слова политика приводит ТАСС.
Именно угрозы демократии в Армении и территориальной целостности республики сподвигли страну с 1 февраля официально стать членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС.Теперь ордеры Международного уголовного суда в Гааге действуют на территории республики.
При этом премьер Армении не уточнил, о каких внешних силах идет речь. Ранее сообщалось, что Армения потребовала прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. Кроме того, Пашинян на конференции в Мюнхене заявил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте. Армянский премьер прямо назвал украинский народ дружественным гражданам Армении, и проведение Москвой специальной военной операции этого не изменит. Он добавил, что крайне сожалеет из-за невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной.
По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, было стратегической ошибкой допустить зависимость республики от России в период после распада СССР.
Ранее Армения официально уведомила о своем намерении вступить в Евросоюз. Работа в этом направлении уже ведется.
Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир», карты больше не будут работать на территории республики.
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«Мы решили присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы защитить нашу независимость, территориальную целостность и демократию», — заявил Пашинян.
По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, было стратегической ошибкой допустить зависимость республики от России в период после распада СССР.
Ранее Армения официально уведомила о своем намерении вступить в Евросоюз. Работа в этом направлении уже ведется.
Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир», карты больше не будут работать на территории республики.
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Власти Армении заявили, что зависимость от России была стратегической ошибкой
Мария Федоровцева