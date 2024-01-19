Минобороны РФ назвало потери ВСУ за минувшую неделю

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Порядка двух тысяч украинских военных погибли на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшую неделю. Такие данные предоставили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ за неделю отразили 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери ВСУ оцениваются в около 1520 военных, которые были убиты или получили ранения.
Также в ведомстве рассказали о ситуации на Купянском направлении. Там российской армией были отражены 25 атак стороны противника. Потери армии Украины составили более 560 солдат.
Назначенный киевскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне массированными ударами ВС РФ были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова