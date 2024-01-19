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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

В Минобороны РФ заявили, что в течение недели в плен сдался 21 боец ВСУ
19 января 2024, 16:02
Фото: istock / Anna_Anikina

Фото: istock / Anna_Anikina

За неделю в плен российским военным сдался 21 военнослужащий Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что из них 14 украинских солдат сдались в плен на Южнодонецком направлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что властям поступает множество обращений о гражданах России, которые попали в заключение при киевском режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны Киева.

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Минобороны РФ назвало потери ВСУ за минувшую неделю
МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 2 тыс. бойцов
19 января 2024, 16:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Порядка двух тысяч украинских военных погибли на Купянском и Краснолиманском направлениях за минувшую неделю. Такие данные предоставили в Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ за неделю отразили 17 атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Потери ВСУ оцениваются в около 1520 военных, которые были убиты или получили ранения.

Также в ведомстве рассказали о ситуации на Купянском направлении. Там российской армией были отражены 25 атак стороны противника. Потери армии Украины составили более 560 солдат.

Назначенный киевскими властями глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне массированными ударами ВС РФ были повреждены несколько объектов критической инфраструктуры.

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#спецоперация
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#всу
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«Абсурд»: Американский эксперт оценил заявление Франции о наёмниках на Украине
Риттер назвал абсурдом заявление Франции о наёмниках на Украине
19 января 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Французское правительство не могло не знать о том, что его граждане принимают участие в боевых действиях на Украине, об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 17 января в Минобороны РФ заявили о поражении украинского пункта дислокации, в котором погибли порядка 60 французских наёмников. В министерстве иностранных дел же эту информацию опровергли, заявив, что граждане Франции никогда не воевали на Украине, а заявления России назвали манипуляцией.

По мнению Риттера, граждане Франции в подобном количестве не могли находиться на Украине без ведома правительства. В реальности власти Франции потворствуют подобным действиям, считает бывший разведчик.

«Но сама идея, что власти Франции ничего не знали, абсолютно абсурдна», — заявил Риттер.

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Победа Украины еще возможна в 2025 году, пишут СМИ
Bloomberg: Киев не вернет всю территорию даже при полноценной помощи Запада
19 января 2024, 15:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не сможет вернуть себе все утраченные с 2022 года территории даже при полноценной помощи Запада, однако победа Киева еще возможна, для этого необходимо пережить 2024 год. Так считает профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс, его слова передает Bloomberg.
По словам профессора, для этого Киев при поддержке Запада должен усиливать удары по кораблям РФ в Черном море, бить по Крыму и мосту и по военным и логистическим объектам на территории России, конфисковать и передать Украине российские актив. Кроме того, необходимо подготовить ВСУ к «крупному наступлению» в 2025 году, предоставив Украине артиллерию, дальнобойные ракеты, ПВО, бронетехнику и авиацию.

«Даже при такой поддержке Украина, вероятно, не сможет вернуть себе всю территорию, которую она потеряла с 2014 года - или даже с февраля 2022 года», - пишет Брендс.

Он считает, что все эти шаги позволят Украине вернуть лишь некоторые потерянные территории. Однако это позволит укрепить позиции Киева для возможных мирных переговоров. При этом автор статьи подчеркнул, что, если США перестанут оказывать финансовую поддержку киевским властям, «Украина проиграет эту войну».

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Житель Донецка рассказал о прошедшей сквозь его дом ракете ВСУ
Выпущенный ВСУ снаряд насквозь прошёл частный дом в Куйбышевском районе Донецка
19 января 2024, 15:01

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

Выпущенный Вооружёнными силами Украины снаряд попал в частный дом в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены стены и кровля дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Хозяин дома Антон рассказал корреспонденту издания, что ракета прошла навылет и не взорвалась. Жители дома находили в спальне. По словам владельца жилья, в соседние дома попадали в 2016, и в 2018 годах.

«Сейчас наша очередь настала. Бесятся, злятся, что ушли от них», — ответил собеседник на вопрос о том, почему Украина обстреливает мирные районы.
Ранее в России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Аналитик Пулен заявил о желании Парижа замолчать историю с наёмниками в Харькове
19 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/e-crow

Сооснователь Le Monde Moderne, аналитик Алексис Пулен высказал мнение о том, что Франция планирует замолчать историю с ударом по иностранным боевикам в Харькове, среди которых были французские наёмники.
«Франция занимает однозначно оборонительную позицию. Она также пытается замолчать эту информацию», — прокомментировал в беседе с RT Пулен.

Прокомментировал такую ситуацию и политолог Сергей Маркелов, заявив, что под кдар попали не просто французские наёмники, а действующая армия Франции.

«Согласно юридическим основаниям, во всех странах Запада есть разделение понятия «действующих вооружённых сил государства» и «частных военных компаний», куда легко можно помещать кого хочешь. <…> Очевидно, что мы в Харькове уничтожили действующие вооружённые силы Франции, людей, которые являются представителями именно регулярной французской армии», — отметил в беседе с «Царьградом» Маркелов.

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Песков заявил, что в рядах ВСУ числится много иностранных наёмников
Песков: участие наёмников на стороне ВСУ постоянно подтверждается
19 января 2024, 14:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

Присутствие иностранных наёмников в украинской армии постоянно подтверждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков, большую часть из которых составляют французы. В результате этот пункт был полностью уничтожен, ликвидированы более 60 военных.

Песков подчеркнул, что диалог с Францией проходит через российских дипломатов. При этом никакого предложения о проведении беседы на высшем уровне не поступало.

Также пресс-секретарь Путина сообщил, что этот инцидент вновь подтвердил участие иностранных наёмников в боевых действиях на стороне украинской армии.

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#дмитрий песков
#военные
#всу
#украина
#россия
#франция
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FT: Украина вынуждена менять тактику, чтобы выжить в текущем году
19 января 2024, 13:49

Фото: istockphoto/JARAMA

После неудачного летнего контрнаступления Украина переходит к фазе «активной обороны». Западные союзники не ждут от ВСУ наступательных действий как минимум до 2025 года.
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. Статья озаглавлена «Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024 году». Как видно из названия материала, даже на Западе понимают, что для Киева не может идти речь о каких-либо наступательных операциях, а только о выживании.

В публикации также отмечается, что одним из главных факторов, которые могут оказать влияние на будущее Украины, является неопределённость ситуации вокруг продолжения поддержки Киева со стороны Запада, в том числе в том, что касается вооружений. Особенно это касается США. Авторы статьи пишут, что даже в том случае, если администрация Белого дома сумеет преодолеть противодействие Конгресса и согласовать выделение нового пакета помощи Украине, Киев уже не сможет вернуть себе преимущество в 2024 году.

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«Уже в этом году»: Американский эксперт заявил о скорой победе России в СВО
Риттер: Россия одержит победу на СВО уже в 2024 году
19 января 2024, 13:07

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы РФ одержат поебду на полях СВО уже в 2024 году, об этом заявил отставной американский разведчик в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По его эксперта, победу на полях специальной военной операции одержит российская армия.

«Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году», — утвердил Риттер.

Бывший разведчик подчеркнул, что Украина, фактически, уже проиграла, и просто продолжает сжигать свои оставшиеся запасы. В это же время, напомнил он, Россия активно работает над усовершенствованием своего оборонно-промышленного комплекса.

В завершении Риттер подчеркнул храбрость российских военных, которые успешно отразили украинское контрнаступление.

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Посол Украины в США: Киев нуждается даже в самом примитивном оружии
19 января 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев испытывает острый дефицит оружия и боеприпасов. Поэтому украинские войска нуждаются в любых видах вооружения, в том числе самых примитивных.
Об этом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявила посол Украины в США Оксана Макарова. Её слова приводит издание Politico. По словам дипломата, ВСУ активно используют в ходе боевых действий беспилотники и страна пытается нарастить их производство. Она также добавила, что Киеву могут пригодится и любые другие виды вооружений, как сложные электронные, так и самые примитивные.

В публикации также указано, что Макарова рассказывала об «успехах Украины», в том числе в Красном море. Не совсем понятно, является ли это оговоркой посла или ошибку допустили авторы материала, так как речь, скорее всего, шла о Чёрном море.

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