В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

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За неделю в плен российским военным сдался 21 военнослужащий Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что из них 14 украинских солдат сдались в плен на Южнодонецком направлении.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что властям поступает множество обращений о гражданах России, которые попали в заключение при киевском режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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