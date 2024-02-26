ВС России атаковали более 20 пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области

Фото: сайт Кремля
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что за последние сутки российские военные нанесли удары по более чем 20 местам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной им территории региона.
«Были проведены удары по более чем 20 пунктам временной дислокации вооруженных формирований киевского режима», — отметил Сальдо.По его словам, за прошедшие сутки были уничтожены до 30 украинских военных, а также две боевые бронированные машины, пять орудий и минометов, зенитная установка, четыре автомобиля и три лодки. Кроме того, Сальдо отметил, что удалось сбить и подавить семь беспилотников, принадлежащих ВСУ.
Читайте также:
«Сальдо жив»: Пресс-служба губернатора Херсонской области опровергла его гибель
Губернатор Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»
Сальдо рассказал об изменениях в сознании солдат ВСУ в плену
Артем Кузьмин