«Сальдо жив»: Пресс-служба губернатора Херсонской области опровергла его гибель

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко опроверг слухи о его гибели.
Ранее в некоторых проукраинских Telegram-каналах появилась информация якобы об убийстве Сальдо.
По словам Василенко, данная информация является ложью.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Сальдо отравили фенольными соединениями в августе 2022 года. Он пояснил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. На наличие токсичных веществ в крови главы региона указали результаты проведенных медицинских исследований.
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По словам Василенко, данная информация является ложью.
«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими сообщениями о его гибели», - сказал Василенко в беседе с ТАСС.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Сальдо отравили фенольными соединениями в августе 2022 года. Он пояснил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. На наличие токсичных веществ в крови главы региона указали результаты проведенных медицинских исследований.
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Элина Позднякова