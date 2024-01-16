Все больше россиян, покинувших страну, хотят вернуться на родину, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что многие из тех, кто уехал из России, хотят вернуться на родину, так как им сложно жить в странах Запада с чуждыми ценностями.
«Никакого массового движения, конечно, нет, но все больше и больше желающих вернуться на родину из тех, кто уехал», - сказал глава государства в рамках встречи с руководителями муниципалитетов.
Он пояснил, что уехавшим россиянам довольно трудно растить детей в условиях, которые создаются в некоторых странах Запада. В качестве примера Путин привел общие туалеты для мальчиков и девочек. По его словам, людям с традиционными ценностями довольно сложно жить в подобных условиях, и тогда они возвращаются на родину или думают об этом.
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