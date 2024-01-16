Путин заявил, что государственность Украины скоро окажется под вопросом

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Государственность Украины в скором времени может оказаться под вопросом из-за постоянных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Кроме того, Путин выступил с критикой в адрес киевских властей, которые до сих пор отказываются от проведения переговоров. Если бы они вовремя приняли правильное решение, «давно бы всё закончилось», подчеркнул президент.
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