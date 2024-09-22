Генерал Попов просит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и подлоге, планирует попросить рассмотрения уголовного дела в Запорожской области, где были совершены преступления. Адвокат генерал-майора Сергей Буйновский заявил об этом в беседе ТАСС.
«Мы будем в суде добиваться того, чтобы рассмотрение уголовного дела проходило по месту совершения деяния, то есть в Запорожской области, а это – Запорожский гарнизонный военный суд», – подчеркнул юрист.
По словам Буйновского, обвинительное заключение будет подписано в начале следующей недели, после чего дело будет передано в один из военных судов.
Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляционная жалоба подсудимых была отклонена.
Подсудимый Попов обвинялся в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, соучастники Попова причастны к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.
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Александр Климов