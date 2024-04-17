Все районы Петербурга украсят ко Дню Победы

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Более 400 адресов во всех 18 районах Санкт-Петербурга празднично украсят ко Дню Победы. Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации города.
Так, в рамках украшения города к празднику будут использованы символы городов-героев и городов воинской славы (гербы, флаги). Кроме того, разместят 16 356 элементов праздничного оформления, среди которых знамёна Победы и флаги России, флаги расцвечивания и стилизованные флаги на опорах освещения и стенах зданий, композиции на опорах освещения и на тросовых конструкциях, виниловые баннеры и многое другое.
Как передаёт «Петербургский дневник», планируется развесить торжественные плакаты, посвящённые празднику Великой Победы, запустить в трансляцию тематические видеоролики на дисплеях, соответствующе украсить метро.
Ранее сообщалось, что Международный кинофестиваль «День Победы» проводится в Москве и Подмосковье в третий раз, первые показы фильмов, участвующих в конкурсной программе, уже прошли в Луховицах и в Одинцовском городском округе.
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Как передаёт «Петербургский дневник», планируется развесить торжественные плакаты, посвящённые празднику Великой Победы, запустить в трансляцию тематические видеоролики на дисплеях, соответствующе украсить метро.
Ранее сообщалось, что Международный кинофестиваль «День Победы» проводится в Москве и Подмосковье в третий раз, первые показы фильмов, участвующих в конкурсной программе, уже прошли в Луховицах и в Одинцовском городском округе.
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Мелисса Тимофеева