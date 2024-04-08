Открыта регистрация на «Кросс Победы» в парке «Патриот»

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Центральном 11 мая состоится Легкоатлетический забег «Кросс Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Регистрацию на участие в забеге можно прийти по ссылке.
Как отметили в министерстве, забег будет проходить по живописным маршрутам парка. Лесные пейзажи сменятся экспозицией военной техники Музейной площадки №1. Участники не только проверят физическую выносливость, но и окунутся в атмосферу воинской доблести.
Каждому участнику «Кросса Победы» вручат памятную медаль и угостят обедом из полевой кухни. Детей-участников забега ждут развлекательная программа и подарки от «Патриота». Участие в кроссе дает право бесплатного входа в день забега всем участникам на Музейную площадку №1.
Начало трассы легкоатлетического забега – на объекте «Железнодорожная платформа». Ориентир – памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия».
Мероприятие стартует в 8:00.
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«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодёжи, но и на поддержание здорового образа жизни. В этот раз тоже не смогли остаться в стороне. У волонтёров Подмосковья - большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий. Уверена, что ребята сделают всё, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно», – отметила глава МИСК Екатерина Швелидзе.
Как отметили в министерстве, забег будет проходить по живописным маршрутам парка. Лесные пейзажи сменятся экспозицией военной техники Музейной площадки №1. Участники не только проверят физическую выносливость, но и окунутся в атмосферу воинской доблести.
Каждому участнику «Кросса Победы» вручат памятную медаль и угостят обедом из полевой кухни. Детей-участников забега ждут развлекательная программа и подарки от «Патриота». Участие в кроссе дает право бесплатного входа в день забега всем участникам на Музейную площадку №1.
Начало трассы легкоатлетического забега – на объекте «Железнодорожная платформа». Ориентир – памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия».
Мероприятие стартует в 8:00.
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Лора Луганская