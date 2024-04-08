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Открыта регистрация на «Кросс Победы» в парке «Патриот»

08 апреля 2024, 18:25
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Центральном 11 мая состоится Легкоатлетический забег «Кросс Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Регистрацию на участие в забеге можно прийти по ссылке.
«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодёжи, но и на поддержание здорового образа жизни. В этот раз тоже не смогли остаться в стороне. У волонтёров Подмосковья - большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий. Уверена, что ребята сделают всё, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно», – отметила глава МИСК Екатерина Швелидзе.


Как отметили в министерстве, забег будет проходить по живописным маршрутам парка. Лесные пейзажи сменятся экспозицией военной техники Музейной площадки №1. Участники не только проверят физическую выносливость, но и окунутся в атмосферу воинской доблести.

Каждому участнику «Кросса Победы» вручат памятную медаль и угостят обедом из полевой кухни. Детей-участников забега ждут развлекательная программа и подарки от «Патриота». Участие в кроссе дает право бесплатного входа в день забега всем участникам на Музейную площадку №1.

Начало трассы легкоатлетического забега – на объекте «Железнодорожная платформа». Ориентир – памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия».

Мероприятие стартует в 8:00.

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#московская область
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Бушманов назвал Бабича одним из лучших защитников РПЛ
08 апреля 2024, 16:31

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что Срджан Бабич является одним из лучших спортсменов в Российской премьер-лиге.
«Вчера Бабич здорово сыграл против «Динамо», он был надёжен, везде успевал. В целом по сезону он выглядит очень уверенно и стабильно. Наверное, один из самых стабильных в «Спартаке» сейчас. Бабич – один из лучших центральных защитников РПЛ. Главное, он стабилен, а это важно для его позиции», — высказал мнение в беседе с «РБ Спорт» Бабич.

Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказывал мнение о том, что экс-игрок «Твенте» Манфред Угальде является профессиональным спортсменом, что он, в частности, уже доказал в матче с Аргентиной.

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#футбол
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Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала матч «Динамо» и «Спартака» ужасным
08 апреля 2024, 16:20

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила недовольство и разочарование матчем между «Динамо» и «Спартаком».
«Ужасная игра. Даже два паса не проходят — тут же мяч оказывается у соперника. Бесконечные фолы. Игра называется: «Бей-беги», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Смородская.

Матч между командами состоялся в минувшее воскресенье, победу со счётом 2:1 одержал «Спартак».

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявлял, что впечатлён матчем полуфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Он добавлял, что подобные матчи не могут не быть зрелищными, поскольку сами по себе команды именитые и за ними стоят толпы фанатов. Также специалист отмечал старания самих спортсменов сделать игру яркой.

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Воскресенский «Химик» сменит главного тренера
08 апреля 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Игорь Гришин покидает поста главного тренера хоккейного клуба «Химик» из Воскресенска. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Игорь Владимирович Гришин сообщил нам о планах на следующий сезон возглавить другую команду. Мы поблагодарили его. На будущей неделе встретимся с другими кандидатами. Решение Игоря Владимировича не стало неожиданным – мы думали, что это возможно», – сказал спортивный директор «Спартака» Роман Беляев.
ХК «Химик» – фарм‑клуб московского «Спартака». Под руководством Гришина в сезоне 2022/2023 он завоевал Кубок Петрова. В последнем розыгрыше главного трофея ВХЛ команда из Московской области уступила «Югре» в четвертьфинале и выбыла из борьбы за призовые места.

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Клуб «Заречье-Одинцово» завоевал медаль чемпионата России по волейболу на снегу
08 апреля 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки команды «Заречье-Одинцово-1» из Московской области завоевали серебряную медаль в финале чемпионата России по волейболу на снегу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В составе команды «Заречье-Одинцово-1» играли Анастасия Барсук, Дарья Павлова, Елена Федчук и Полина Цыганова. В финале подмосковные спортсменки встретились с волейболистками команды «Спартак» из Брянска ми уступили им со счётом 2:0. Бронзовую медаль чемпионата завоевала команда «Локомотив», представляющая Калининградскую область», — говорится в сообщении.
Подмосковных спортсменок поздравил с призовым местом депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Финал чемпионата России по волейболу на снегу проводился в городе Новый Уренгой с 5 по 7 апреля.

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Глава ОКР объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России

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Глава ОКР объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России
Поздняков: ОКР на стороне спортсменов, для которых неприемлемы условия МОК
06 апреля 2024, 16:02

Фото: istockphoto/stefko

В своем Telegram-канале президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пояснил критику, адресованную нейтральным олимпийцам из России.
Поздняков отметил, что позиции ОКР и Министерства спорта существенно различаются. Он подчеркнул, что ОКР поддерживает спортсменов, которым не нравятся условия Международного олимпийского комитета (МОК). По словам чиновника, спортсмены должны принимать личное решение о своем участии в Олимпийских играх.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 5 апреля выразила мнение, что российские участники Игр не должны иметь гражданство России. В свою очередь Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют выступить на Играх, «командой иностранных агентов».

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Винер призвала провести совет о неучастии россиян в Олимпиаде-2024
Винер призвала провести совет для решения о неучастии россиян в Олимпиаде-2024
06 апреля 2024, 12:06

Фото: министерство спорта Республики Татарстан

Необходимо организовать совещание для принятия решения об отказе от участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. С таким заявлением выступила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает РИА Новости.
По ее мнению, своим участием в Играх спортсмены ущемляют исторические и современные ценности России. Она подчеркнула, что спорт — это форма войны, хотя и без смертельного исхода, где соперничество принимает крайне жесткие формы, часто оставляя участников разбитыми.

«А за что мы сейчас должны бороться, куда и зачем? Рыба гниет с головы, а мы пытаемся ее чистить с хвоста», — подчеркнула она.
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В Кремле рассказали об отношении к желающим выступить на ОИ российским спортсменам
Песков: В Кремле будут гордиться российскими спортсменами на ОИ
05 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/brunocoelhopt

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил отношение к российским теннисистам, которые хотят выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА ​Новости.
«Мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», – заявил Песков.

Он напомнил, что российские спортсмены должны сами решить, участвовать им в турнире или нет. Песков также отметил, что МОК не просил российских спортсменов подписывать какие-либо документы.

Ранее, 5 апреля, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что россияне, выступающие на Играх, не должны иметь гражданства. В тот же день президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал команду российских теннисистов, желающих выступить на Играх, командой иностранных агентов.

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Воскресенская самбистка Сердюк стала призёром Кубка мира
05 апреля 2024, 20:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная самбистка Нина Сердюк завоевала серебряную медаль Кубка мира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Представительница Воскресенска вышла в финал в весовой категории до 59 кг в дисциплине «боевое самбо», но уступила сопернице из Румынии. На пути к решающей схватке подмосковная спортсменка взяла вверх над победительницей предыдущего розыгрыша Кубка мира из Узбекистана, а в полуфинале выиграла у соперницы из Армении», – рассказали в министерстве.
Кубок мира по самбо и боевому самбо проходил в Ереване. В каждой весовой категории были представлены по два спортсмена из каждой страны-участницы.

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В Москве состоялась церемония вручения Премии РБ 2024
05 апреля 2024, 16:16

Фото: iStock/Artyom Kozhemyakin

В Москве 4 апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов Международной премии РБ в спортивной и букмекерской отрасли.
Так, были определены и награждены победители в различных номинациях, среди которых «Спортсмен года» (им стал Александр Большунов), «Телекомментатор года» (Роман Нагучев), «Спортивный журналист года» (Александр Дорский), «Лучшее спортивное СМИ» («Матч ТВ») и т. д.

Как пишет «РБ Спорт», среди гостей мероприятия были Станислав Черчесов, Федор Смолов, Тина Канделаки, Александр Тащин, Светлана Хоркина, Роман Павлюченко и другие. Специальным гостем премии стал член Списка ФИФА 100, кумир болельщиков «Ромы» и «Милана», двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легенда футбола Кафу.

Отмечается, что организатором церемонии было спортивное медиа «Рейтинг Букмекеров».

Ранее также сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу.

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