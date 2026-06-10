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Ереван не направил представителя на встречу министров иностранных дел стран ОДКБ

Армения пропустит заседание глав МИД стран ОДКБ в Казани
Фото: Istock / irgit

В Казани сегодня состоится межсессионное заседание Совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности, однако армянская сторона не примет в нём участия. Об этом сообщает «Татар-информ».



Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не приехал на встречу. Несмотря на присутствие армянского флага в официальной фотозоне, представителей республики на заседании не ожидается. Решение отказаться от участия было принято Ереваном самостоятельно.

Заседание проведёт Сергей Лавров. В ходе встречи министры обсудят вопросы международной и региональной безопасности, текущую ситуацию в мире, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках организации.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. При этом ещё в 2024 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что республика заморозила участие во всех органах ОДКБ, сохранив при этом формальное членство в организации.

Софья Метелева

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