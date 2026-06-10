Ереван не направил представителя на встречу министров иностранных дел стран ОДКБ

10 июня 2026, 21:09

Армения пропустит заседание глав МИД стран ОДКБ в Казани

Фото: Istock / irgit

В Казани сегодня состоится межсессионное заседание Совета министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности, однако армянская сторона не примет в нём участия. Об этом сообщает «Татар-информ».