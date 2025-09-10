«Всегда будет мало»: Депутат ответила Нагиеву на его слова про пенсию

10 сентября 2025, 11:06

Депутат ГД Журова ответила актеру Нагиеву на слова о маленькой пенсии

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы с 2013 года Светлана Журова высказалась в защиту актера Дмитрия Нагиева, предположив, что ему вряд ли придётся существовать только на пенсионные выплаты. Об этом сообщает Sport24.





По словам Журовой, размер пенсий у людей разный: кому‑то едва хватает, а кто‑то получает вполне достойные суммы. И хотя гражданам всегда кажется, что выплат должно быть больше — «все хотят по 100 тысяч» — государству обеспечить такое всем невозможно из‑за ограниченности бюджета. Вместо этого, отметила она, социальную поддержку дополняют различными льготами.





«Конечно, пенсии у нас в стране разные. Есть те, на которые тяжело прожить, а есть и очень достойные. В этом вопросе гражданам всегда будет мало», — добавила парламентарий.