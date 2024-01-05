«Позор тебе»: У дома Блинкена прошла акция в поддержку Палестины

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
В США в четверг, 4 января, прошла акция в поддержку Палестины возле дома госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Арлингтон, штат Вирджиния.
Отмечается, что полиция американского штата не стала задерживать протестующих. При этом акции длилась около полутора часов.
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Диана Аванесян