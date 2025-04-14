«Всем нравится, а тебе нет»: Песков рассказал о конфликтах с Навкой

Дмитрий Песков и Татьяна Навка (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и фигуристка Татьяна Навка летом отметят розовую свадьбу. Супруги живут счастливо, стараясь избегать конфликтов на бытовой почве.
Однако есть одна причина, по которой в семье то и дело случаются небольшие ссоры. Речь идёт о критике Пескова ледовых шоу жены.
Навка честно признаётся, что супруг всегда очень строго оценивает её работу и очень любит критиковать её постановки.
К слову, несколько лет назад Навка из принципа перестала советоваться с супругом по поводу своих выступлений. Теперь она хранит в тайне от мужа все детали шоу.
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Навка честно признаётся, что супруг всегда очень строго оценивает её работу и очень любит критиковать её постановки.
«Я пытаюсь давать советы, но она не очень к ним восприимчива. Ревностно относится», – заявил Песков.Одна из подобных сцен была показана в документальном фильме «Она», подготовленном Первым каналом к юбилею спортсменки. Супруги выяснили отношения за кулисами шоу. Песков пытался объяснить, что установленные декорации мешают полноценному просмотру постановки. Из-за них ему было не видно часть представления.
К слову, несколько лет назад Навка из принципа перестала советоваться с супругом по поводу своих выступлений. Теперь она хранит в тайне от мужа все детали шоу.
«Мы ругаемся. Она говорит: «Больше я тебя никогда не приглашу на свои шоу! Всем нравится, а тебе нет!» Потом мы миримся. И год начинается заново», – смеясь отметил Песков во время съёмок фильма.Читайте также:
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Анастасия Чинкова