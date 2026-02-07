В Жуковском почтили память авиаконструктора Антонова

07 февраля 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба областного отделения партии «Единая Россия»

Мемориальную церемонию в честь 120-летия легендарного авиаконструктора Олега Антонова организовала в Жуковском «Единая Россия» в субботу, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.





В рамках церемонии к бюсту Антонова возложили цветы. В мероприятии приняли участие глава ЦИК «Единой России», федеральный координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин, руководитель областного исполкома «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, члены «Молодой гвардии», сотрудники ОКБ имени Яковлева и жители города.





«Антонов создал самолёты Ан-2, Ан-12, Ан-22 «Антей», а чуть позже и Ан-124 «Руслан», другие модели. Мы сохраняем память о всех, кто помогал нашей стране стать одной из ведущих авиастроительных держав. Проект «Единой России» «Историческая память» как раз направлен на сохранение этой памяти», — заявил Александр Сидякин.