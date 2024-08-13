«Скорое старение»: Врач рассказала, кому стоит отказаться от картофеля

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Картофель — продукт, который, кажется, любят все. Его можно варить, запекать, тушить, делать из него пюре. Однако многие люди всегда ищут замену этому овощу, считая его высококалорийным и малополезным.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» развенчала мифы о картофеле, объяснив его плюсы.
Она добавила, что картофель считается средним продуктом по калорийности, потому что там 77 килокалорий на массу продукта.
Нурия Дианова сравнила картофель и хлеб, сказав, что первый продукт в некоторых моментах даже лучше.
Также, по мнению диетолога, картофель лучше белого риса, потому что в нем много магния и клетчатки, которая плодотворно влияет на кишечник.
Говоря о допустимом количестве картофеля в день, Нурия Дианова напомнила принцип тарелки, где должно быть достаточно углеводов, белков, жиров и клетчатки.
Она добавила, что ничего плохого в картофеле нет, если употреблять в умеренном количестве, однако для людей с заболеваниями почек есть особенности употребления этого всеми любимого продукта.
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«Картофель — крахмалистый овощ, который имеет среднее количество белка: 2 грамма на 100 грамма продукта. И среднее количество углеводов: порядка 16-17 грамм. Также в картофеле магния хорошее содержание, железа, витамина D1 и неоценовой кислоты, которая оказывает сильное влияние на нервную систему», — сообщила эксперт.
Она добавила, что картофель считается средним продуктом по калорийности, потому что там 77 килокалорий на массу продукта.
«Еще в картофеле высокое содержание калия, который полезен для сердечной мышцы. Но если есть заболевание почек, то калий для них вреден. Витамин D1 — в современных условиях у современного человека в дефиците, он есть в цельнозерновых продуктах, а их люди едят мало, потому что пища рафинированная», — сказала врач.
Нурия Дианова сравнила картофель и хлеб, сказав, что первый продукт в некоторых моментах даже лучше.
«Картофель — второй хлеб. В каких-то моментах картофель даже лучше хлеба, правда. Если в хлебе углеводов 74 грамма на 100, то в картошке всего лишь 16-17 грамм. Картофель выгоден для людей с сахарным диабетом. Для работы мозга», — уточнила специалист.
Также, по мнению диетолога, картофель лучше белого риса, потому что в нем много магния и клетчатки, которая плодотворно влияет на кишечник.
«Картофель — всему голова, только если он запечен или сварен. Это разумная форма для контроля глюкозы в том числе. Картофель, жаренный на масле или толченый в пюре, значительно повышает гликемический индекс, потому что там больше продуктов имитации, а это влияет на скорое старение», — поделилась эксперт.
Говоря о допустимом количестве картофеля в день, Нурия Дианова напомнила принцип тарелки, где должно быть достаточно углеводов, белков, жиров и клетчатки.
«Это примерно четверть тарелки — на одну порцию выйдет около 100-120 грамм. Мы можем положить котлетку в 100 грамм, запеченного по-деревенски с паприкой картофеля в 100-120 грамм, салатик в 150-200 грамм. Вот она здоровая тарелка», — объяснила эксперт.
Она добавила, что ничего плохого в картофеле нет, если употреблять в умеренном количестве, однако для людей с заболеваниями почек есть особенности употребления этого всеми любимого продукта.
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Анастасия Бондарева