Диетолог назвала простой и идеальный по составу завтрак на каждый день

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Завтрак, по словам многих нутрициологов и специалистов пищевого поведения, один из самых важных приемов пищи. Именно он насыщает наш организм силами и дает энергию на весь день. Однако многие пренебрегают им из-за спешки или завтракают на ходу чем придется.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала про идеальный и простой завтрак, который станет шагом к сбалансированному питанию.
Она добавила, что также можно приготовить омлет с добавлением яичного белка, который сейчас продается отдельно, тогда завтрак будет белковым и питательным.
По словам Нурии Диановой, важно помнить о правиле тарелки, чтобы не упускать нужные для организма вещества, которые содержатся в самых разных продуктах.
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«В большинстве случаев люди едят 2-3 яйца, 1-2 сосиски, пьют кофе — и побежали. Иногда еще лаваш добавляют. А если человеку сказать, что можно есть 1-2 яйца, обязательно добавить овощную порцию (не менее 150 грамм) и кусок цельнозернового хлеба (30-40 грамм) с маслом или тонким слоем спреда, запить чаем (чашкой). Вот тогда человек наестся. И это будет идеальный, сбалансированный прием пищи», — поделилась диетолог.
Она добавила, что также можно приготовить омлет с добавлением яичного белка, который сейчас продается отдельно, тогда завтрак будет белковым и питательным.
«Но желтков тоже много не нужно, они — очень сильный желчегонный стимулятор. По моему мнению, три желтка за один прием пищи — это перебор», — отметила эксперт.
По словам Нурии Диановой, важно помнить о правиле тарелки, чтобы не упускать нужные для организма вещества, которые содержатся в самых разных продуктах.
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Анастасия Бондарева