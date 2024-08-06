«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

Здоровые волосы — это то, о чем мечтают многие женщины. В попытке естественным образом «нарастить» и «уплотнить» волосы дамы тратят большие деньги на уходовые средства и программы, о которых где-то услышали или прочитали. Часто это не приносит никакой пользы, а иногда и вовсе вредит организму.