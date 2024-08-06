«Кромешный ад и боли»: Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

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Куриные яйца — самая популярная пища, которая входит в рацион практически каждого человека. Существуют различные яичные диеты и программы, согласно которым яйца можно потреблять в бесконечном количестве. Но так ли это на самом деле?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что при употреблении яиц нужно учитывать несколько факторов.
Она добавила, что сами по себе яйца — хороший источник белка и полезных жиров.
По словам Нурии Диановой, нельзя однозначно говорить о безопасности неограниченного употребления яиц, потому что яичный желток — сильнейший желчегонный стимулятор, который может привести к неприятным последствиям.
Собеседница уверена, что обсуждать любой продукт в концепции единственного ошибочно, потому что во всем нужен баланс.
Она добавила, что каждый прием пищи необходимо дополнять, а есть просто «одинокие» яйца не разумно и не сбалансированно.
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«Если мы говорим про правила лечебного питания, утвержденного в Российской Федерации, то норма потребления яйца в день — половинка. Это означает, что можно съедать целое яйцо через день. То есть нас так будут кормить, если мы попадем в больницу. А если мы говорим о людях, которые не попадают в больницу, то норма немного выше», — сказала эксперт.
Она добавила, что сами по себе яйца — хороший источник белка и полезных жиров.
«Да, там есть холестерин, но там же есть лецитин и витамины А, D, Е. Там есть все, потому что это начало жизни», — объяснила врач.
По словам Нурии Диановой, нельзя однозначно говорить о безопасности неограниченного употребления яиц, потому что яичный желток — сильнейший желчегонный стимулятор, который может привести к неприятным последствиям.
«Проблема в том, что больных людей, на самом деле, много. Если у людей есть проблемы с желчным пузырём разного генеза, либо у них удаленный желчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — отметила гастроэнтеролог.
Собеседница уверена, что обсуждать любой продукт в концепции единственного ошибочно, потому что во всем нужен баланс.
«Можно приготовить идеальный омлет из одного или двух яиц, добавить туда яичный белок, овощи, кусок хлеба и разделить на два приема пищи. Можно хоть весь день просидеть на омлете с овощами и куском цельнозернового хлеба, но это надоедает. Это будет сбалансированный прием, но это однообразие, мы не будем получать другие важные компоненты», — сказала врач.
Она добавила, что каждый прием пищи необходимо дополнять, а есть просто «одинокие» яйца не разумно и не сбалансированно.
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Анастасия Бондарева