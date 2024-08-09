«Изжога и расстройство стула»: Врач рассказала об опасности сыра

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Сыр — один из самых любимых продуктов у россиян. Его можно использовать в различных блюдах, а можно употреблять самостоятельно. Однако многие любители, увлекаясь вкусом и ароматом этого продукта, забывают про нормы. А это не очень хорошо сказывается на организме.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что сыр является все-таки полезным продуктом, однако есть в нем некоторые нюансы и недостатки.
Она добавила, что нормальное количество жирного сыра в день — 20-30 грамм, а не жирного — до 50 грамм.
Нельзя употреблять сыр, по словам диетолога, людям с аллергией на белок коровьего молока.
Про полезные свойства любимого многими продукта Наталья Павлюк рассказала тоже.
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«Сыр бывает разный, он отличается по калорийности и количеству соли. И вреден он тем, что в нем много насыщенных жиров и холестерина, которые при избыточном потреблении вредны нашему здоровью», — сообщила эксперт.
Она добавила, что нормальное количество жирного сыра в день — 20-30 грамм, а не жирного — до 50 грамм.
Нельзя употреблять сыр, по словам диетолога, людям с аллергией на белок коровьего молока.
«Сейчас все больше данных о том, что существует аллергия, которая не связана с иммуноглобулином Е. То есть человек может жить и не знать, что у него аллергия на белок коровьего молока. У таких людей кусочек сыра будет провоцировать изжогу, расстройство стула. Бывают и долгосрочные повреждения, когда вплоть до месяца идет восстановление», — предостерегла врач.
Про полезные свойства любимого многими продукта Наталья Павлюк рассказала тоже.
«Есть полезные свойства: белок, витамины и другие вещества, полезные для здоровья. Это продукт играет положительную роль в нашем питании, если употребляется в пределах нормы. Есть исследования, что сыр увеличивает продолжительность жизни при употреблении до 30 грамм в день», — сказала эксперт.
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Анастасия Бондарева