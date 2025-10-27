Достижения.рф

Всероссийская «КОНТАКТ.Конференция» пройдет в феврале

Фото: istockphoto/dragana991

Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями объявил о проведении X Всероссийской научно‑практической конференции памяти В.А. Канаяна «КОНТАКТ.Конференция».



К работе приглашаются специалисты, работающие с молодёжью, представители государственных и общественных институтов, практики и исследователи.

Организаторы подчёркивают важность межрегионального диалога для выработки эффективных подходов к профилактике рисков среди молодого поколения.

Конференция пройдет 12–13 февраля 2026 года. Мероприятие посвящается обсуждению перспектив развития профилактических программ в сфере молодёжной политики. Заявки принимаются до 3 февраля 2026 года.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0