Всероссийская «КОНТАКТ.Конференция» пройдет в феврале
Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями объявил о проведении X Всероссийской научно‑практической конференции памяти В.А. Канаяна «КОНТАКТ.Конференция».
К работе приглашаются специалисты, работающие с молодёжью, представители государственных и общественных институтов, практики и исследователи.
Организаторы подчёркивают важность межрегионального диалога для выработки эффективных подходов к профилактике рисков среди молодого поколения.
Конференция пройдет 12–13 февраля 2026 года. Мероприятие посвящается обсуждению перспектив развития профилактических программ в сфере молодёжной политики. Заявки принимаются до 3 февраля 2026 года.
