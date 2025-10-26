14-летний блогер из Подмосковья победил в молодёжной премии «ШУМ»

26 октября 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Президентской платформы «Россия — страна возможностей»

В Национальном центре «Россия» назвали лауреатов премии «ШУМ». Награды получили 36 начинающих журналистов из 19 регионов. Среди них — 14-летний Александр Кравченко из подмосковного Видного. Кравченко занял второе место в категории «Яркий старт». Ранее подросток выиграл конкурс «ТопБЛОГ».





Общий призовой фонд конкурса составил 12 миллионов рублей. Организаторы сообщили, что на премию поступило 15 тысяч заявок.

«Сообщество растёт, сегодня оно насчитывает более 25 тысяч человек. Но самое важное, что растёт не только количество, растёт качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.