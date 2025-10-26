14-летний блогер из Подмосковья победил в молодёжной премии «ШУМ»
В Национальном центре «Россия» назвали лауреатов премии «ШУМ». Награды получили 36 начинающих журналистов из 19 регионов. Среди них — 14-летний Александр Кравченко из подмосковного Видного. Кравченко занял второе место в категории «Яркий старт». Ранее подросток выиграл конкурс «ТопБЛОГ».
Общий призовой фонд конкурса составил 12 миллионов рублей. Организаторы сообщили, что на премию поступило 15 тысяч заявок.
«Сообщество растёт, сегодня оно насчитывает более 25 тысяч человек. Но самое важное, что растёт не только количество, растёт качество. Это видно и по заявкам, и по профессионализму участников», — сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Александр Кравченко развивает проект «Белый Хакер» о кибербезопасности. Он создаёт контент о защите от онлайн-мошенников, снимает видео и записывает беседы со специалистами. Помимо этого, школьник читает лекции о цифровой безопасности, которые уже посетили около 800 человек.
Премия вручила награды в 12 категориях. Победители получили по 600 тысяч рублей, занявшие вторые места — по 300 тысяч, третьи — по 100 тысяч. Все финалисты получили доступ к обучающим курсам и стажировкам.