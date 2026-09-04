Всероссийский диктант «Россия — дом народов» пройдет 8 сентября
8 сентября стартует Всероссийский диктант «Россия – дом народов», приуроченный ко Дню языков народов Российской Федерации и Году единства народов России. В этом году у участников впервые появится возможность написать диктант онлайн — на сайте интернет-энциклопедии РУВИКИ.
Наряду с традиционными очными площадками в регионах, онлайн-формат будет доступен 8 сентября по ссылке dictant.ruwiki.ru. Для участия достаточно перейти на сайт, зарегистрироваться и выбрать один из 21 языка, представленных в энциклопедии. Среди них — русский, татарский, башкирский, чеченский, чувашский, якутский, бурятский, удмуртский и многие другие языки народов России.
Текст диктанта в 2026 году посвящен Году единства народов России. В его основу легли фрагменты произведений Расула Гамзатова — выдающегося аварского поэта, чей день рождения также отмечается 8 сентября. Специально для акции текст адаптировали и перевели с аварского языка.
Участникам онлайн-диктанта предстоит прослушать аудиозапись и ввести текст в специальное поле. Сразу после завершения каждый получит именной сертификат, а на следующий день сможет сверить свою работу с эталонным текстом. Оценки не выставляются — главная цель акции, подчеркивают организаторы, не проверка грамотности, а уважение к языковому и культурному наследию страны.
«В Год единства народов России мы хотели внести свой вклад в поддержку культурного наследия нашей страны. Участие в диктанте дает нам возможность показать, что современные технологии помогают развивать языковое многообразие и способствуют его сохранению в мире цифрового будущего», — отметил генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.
Руководитель Дома народов России Анна Полежаева добавила, что родной язык — это душа народа и его культурный код. Диктант объединяет людей от Калининграда до Владивостока, строит мост между поколениями и укрепляет фундамент единства через сохранение живой памяти каждого народа.
Проект реализуется Домом народов России совместно с интернет-энциклопедией РУВИКИ при поддержке ФАДН России, Института языкознания РАН и Фонда «Тотальный диктант». Акция направлена на популяризацию многоязычия, повышение интереса к русскому языку как государственному, а также привлечение внимания к вопросам сохранения языкового разнообразия в стране.
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