Всероссийский диктант «Россия — дом народов» пройдет 8 сентября

04 сентября 2026, 11:26

Фото: пресс-служба Всероссийского диктанта

8 сентября стартует Всероссийский диктант «Россия – дом народов», приуроченный ко Дню языков народов Российской Федерации и Году единства народов России. В этом году у участников впервые появится возможность написать диктант онлайн — на сайте интернет-энциклопедии РУВИКИ.





Наряду с традиционными очными площадками в регионах, онлайн-формат будет доступен 8 сентября по ссылке dictant.ruwiki.ru. Для участия достаточно перейти на сайт, зарегистрироваться и выбрать один из 21 языка, представленных в энциклопедии. Среди них — русский, татарский, башкирский, чеченский, чувашский, якутский, бурятский, удмуртский и многие другие языки народов России.



Текст диктанта в 2026 году посвящен Году единства народов России. В его основу легли фрагменты произведений Расула Гамзатова — выдающегося аварского поэта, чей день рождения также отмечается 8 сентября. Специально для акции текст адаптировали и перевели с аварского языка.



Участникам онлайн-диктанта предстоит прослушать аудиозапись и ввести текст в специальное поле. Сразу после завершения каждый получит именной сертификат, а на следующий день сможет сверить свою работу с эталонным текстом. Оценки не выставляются — главная цель акции, подчеркивают организаторы, не проверка грамотности, а уважение к языковому и культурному наследию страны.





«В Год единства народов России мы хотели внести свой вклад в поддержку культурного наследия нашей страны. Участие в диктанте дает нам возможность показать, что современные технологии помогают развивать языковое многообразие и способствуют его сохранению в мире цифрового будущего», — отметил генеральный директор интернет-энциклопедии РУВИКИ Владимир Медейко.