РУВИКИ объявила о начале сотрудничества с Музеем космонавтики в Москве

09 апреля 2026, 16:46

Фото: пресс-служба интернет-энциклопедии РУВИКИ

В преддверии Дня космонавтики интернет-энциклопедия РУВИКИ объявила о сотрудничестве с Музеем космонавтики в Москве — одним из крупнейших научно-технических музеев России с коллекцией более 110 тысяч экспонатов. Партнёрство направлено на развитие доступных и достоверных знаний о космосе, истории его освоения и достижениях отечественной науки.





Отмечается, что специалисты музея будут участвовать в проверке материалов РУВИКИ, связанных с экспонатами учреждения, а также темами космонавтики, персоналиями, технологиями и научными открытиями. Ожидается, что это повысит точность и надёжность информации в энциклопедии.



Одним из ключевых направлений сотрудничества станет создание тематического портала РУВИКИ о космосе. На нём разместят проверенные статьи, структурированные подборки и дополнительные материалы для более глубокого изучения темы.



В числе первых публикаций появятся статьи о таких экспонатах, как метеориты, лунный грунт, «Луноход-1», базовый блок станции «Мир», космический корабль «Союз», скафандр СК-1, а также Белка и Стрелка и их катапультируемый контейнер. В дальнейшем список материалов планируют расширять.



Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко отметил, что сотрудничество позволит объединить экспертные знания и технологические возможности платформы, сделав информацию о космосе точной и доступной.





«Сегодня особенно важно, чтобы у пользователей был доступ к выверенным, проверенным знаниям. Сотрудничество с Музеем космонавтики позволяет объединить экспертизу специалистов и технологические возможности РУВИКИ, чтобы сделать информацию о космосе точной, понятной и доступной для всех», — отметил Медейко.