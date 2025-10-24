Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех» пройдет в ноябре
Всероссийский инклюзивный форум «Открыто для всех» интегрирует людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь.
Формат мероприятия — «форум‑город» — предполагает отдельные локации, демонстрирующие лучшие практики в области доступной среды и безбарьерности, реабилитации, образования и спорта для людей с особенностями здоровья и развития. Каждая площадка представляет возможные решения и рабочие модели для создания инклюзивной инфраструктуры.
В деловой программе организаторы запланировали церемонию вручения премии «Открыто для всех», где отметят регионы России с наибольшей активностью бизнеса по созданию доступных товаров и услуг, а также по участию в Национальном инклюзивном договоре.
Форум состоится 24–25 ноября 2025 года.
Дополнительно с 24 по 30 ноября пройдёт Всероссийская неделя «Открыто для всех»: на разных площадках организуют мотивационные, развлекательные и образовательные мероприятия, направленные на развитие инклюзии, повышение общественной осведомлённости о жизни людей с инвалидностью и преодоление стереотипов.
