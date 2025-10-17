Регистрация участников на форум «Дигория» завершится 27 октября

17 октября 2025, 10:59

Всероссийский форум «Дигория», направленный на разработку смысловых ориентиров развития России, будет проходить с 17 по 22 ноября в Мастерской управления «Сенеж». Регистрация участников открыта до 27 октября, сообщает пресс-служба мероприятия.





Форум «Дигория» проводится уже семь лет. Он объединяет учёных социально-гуманитарного профиля, практиков общественно-политической сферы и специалистов креативных индустрий для выработки ответов на возникающие перед страной вызовы.





«В этом году форум будет проводиться по пяти направлениям: «Искусственный интеллект», «Креативные технологии», «Социальная архитектура», «Гражданское просвещение» и «Образы эпохи», — говорится в сообщении.