Регистрация участников на форум «Дигория» завершится 27 октября
Всероссийский форум «Дигория», направленный на разработку смысловых ориентиров развития России, будет проходить с 17 по 22 ноября в Мастерской управления «Сенеж». Регистрация участников открыта до 27 октября, сообщает пресс-служба мероприятия.
Форум «Дигория» проводится уже семь лет. Он объединяет учёных социально-гуманитарного профиля, практиков общественно-политической сферы и специалистов креативных индустрий для выработки ответов на возникающие перед страной вызовы.
«В этом году форум будет проводиться по пяти направлениям: «Искусственный интеллект», «Креативные технологии», «Социальная архитектура», «Гражданское просвещение» и «Образы эпохи», — говорится в сообщении.Записаться на участие в форуме можно по ссылке.
Открыта также регистрация на пятую национальную премию «Дигория», направленную на выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля. Номинации премии: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.